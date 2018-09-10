В Бразилии прошел митинг сторонников раненного при покушении кандидата в президенты

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг в поддержку кандидата в президенты Бразилии, ультраправого депутата национального парламента Жаира Болсонару прошел 9 сентября в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции выразили готовность взять на себя проведение агитационной кампании, пока сам кандидат будет оставаться в больнице. Среди аспектов, которые требуют срочного вмешательства, сторонники Болсонару назвали ситуацию в сфере общественной безопасности в стране и в Рио-де-Жанейро.

"Мы пришли сюда поддержать Болсонару, потому что считаем произошедшее подлостью. Этот удар ножом стал результатом деятельности политических сил, которые не уважают демократию", - сказал один из участников акции, адвокат Рафаэл Родригес. Участие в манифестации, по некоторым данным, приняли не менее 3 тыс. сторонников политика. Официальных данных о числе манифестантов не распространялось. Многие участники митинга были одеты в футболки цвета национального флага Бразилии. Некоторые использовали предметы одежды с фотографией Болсонару и лозунгами, призывающими поддержать его кандидатуру на президентских выборах.

Большой ажиотаж среди любителей селфи вызвал человек в маске осужденного за коррупцию экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, полосатой тюремной робе и с цепями. Кандидат в президенты Бразилии, депутат национального парламента Жаир Болсонару получил ножевое ранение 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в штате Минас-Жерайс. После ультразвукового исследования выяснилось, что политику требуется хирургическое вмешательство. Ножевое ранение затронуло печень, легкое, кишечник.

Сейчас политик чувствует себя хорошо и восстанавливается. Нападавший был задержан на месте преступления и помещен под арест. Болсонару выдвинут кандидатом на пост президента Бразилии от правой Социал-либеральной партии. Сейчас он лидирует по популярности среди всех претендентов на высший пост. По данным опроса, проведенного Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики на этой неделе, 22% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов. Его противники могут рассчитывать лишь на 10-12% голосов.

Всеобщие - президентские, парламентские и губернаторские выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Второй тур будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.