В Бразилии убили 14 человек на танцплощадке

В танцевальном зале, расположенном в бразильском городе Форталеза, что на северо-востоке страны, произошел инцидент со стрельбой. В результате нападения, по сообщениям информагентств, погибли не менее 14 человек.
Стрельба случилась прошлой ночью. К танцполу, расположенному почти в центре города, на трех автомобилях подъехала группа вооруженных людей. Они открыли огонь по ничего не подозревавшим отдыхавшим, среди которых было много молодежи. Обстрел продолжался около 40 минут.
Полиция приступила к расследованию произошедшего. Они считают, что основной причиной преступления стали разборки между конфликтующими группировками и наркомафией.
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