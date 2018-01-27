В Бразилии убили 14 человек на танцплощадке

В танцевальном зале, расположенном в бразильском городе Форталеза, что на северо-востоке страны, произошел инцидент со стрельбой. В результате нападения, по сообщениям информагентств, погибли не менее 14 человек.

Стрельба случилась прошлой ночью. К танцполу, расположенному почти в центре города, на трех автомобилях подъехала группа вооруженных людей. Они открыли огонь по ничего не подозревавшим отдыхавшим, среди которых было много молодежи. Обстрел продолжался около 40 минут.

Полиция приступила к расследованию произошедшего. Они считают, что основной причиной преступления стали разборки между конфликтующими группировками и наркомафией.