В Бразилии упал вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу

В бразильском штате Сан-Паулу упал и загорелся вертолет, который вез невесту на ее собственную свадьбу. Вертолет перевернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот выбрались самостоятельно и успели отбежать от летательного аппарата, пока он не загорелся. Спасатели помогли выбраться троим пассажирам, сопровождавшим невесту. Потом вертолет загорелся, но его оперативно потушили. Свадьбу отменять не стали, а невесту доставили туда наземным транспортом.
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