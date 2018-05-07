В Бразилии упал вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу

В бразильском штате Сан-Паулу упал и загорелся вертолет, который вез невесту на ее собственную свадьбу. Вертолет перевернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот выбрались самостоятельно и успели отбежать от летательного аппарата, пока он не загорелся. Спасатели помогли выбраться троим пассажирам, сопровождавшим невесту. Потом вертолет загорелся, но его оперативно потушили. Свадьбу отменять не стали, а невесту доставили туда наземным транспортом.