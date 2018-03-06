В бразильском аэропорту выкрали 5 млн долларов

Группа неустановленных злоумышленников ограбила багажное отделение в аэропорту города Кампинас, что в штате Сан-Паулу. В руках преступников оказалась сумма эквивалентная пяти миллионам долларов.
Украденные деньги должна была перевезти в швейцарский Цюрих авиакомпания Lufthansa. В аэропорту Кампинаса самолет делал посадку для того, чтобы забрать дополнительный груз.
По данным местных информагентств, злоумышленникам потребовалось не более шести минут. Никто из них пока не задержан и полиция теряется в догадках о том, кто мог сообщить грабителям важную информацию о наличии такой крупной суммы в багажном отделении.
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