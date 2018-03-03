В Британии подросток планировал устроить теракт на концерте Джастина Бибера

В Великобритании пожизненное заключение получил 17-летний Ллойд Гантон за планирование атаки во имя террористической группировки "Исламское государство" на концерте Джастина Бибера. Об этом сообщает газета Telegraph.

Ллойд Гантон

Известно, что подросток написал несколько записок, в которых угрожал терактом на концерте Бибера в городе Кардифф. Полиция обыскала дом Гантона и обнаружила спрятанные нож и молоток, которые, по мнению правоохранителей, обвиняемый планировал использовать после наезда машиной на толпу.

Ллойд отрицал свою вину и сказал, что ему были интересны сцены насилия, но настоящей террористической атаки он не планировал. Судья назначил подростку пожизненный срок, так как не был уверен в том, когда обвиняемый перестанет представлять опасность для окружающих людей.-0-