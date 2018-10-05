В Британии запустили очищающий воздух автобус

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский транспортный оператор Go-Ahead в городе Саутгемптон ввел автобус, который удаляет загрязнение воздуха. Об этом сообщает издание Dezeen.

На крыше автобуса установлен фильтр, который во время движения будет забирать загрязненный воздух, и, пропуская его через фильтр, выпускать позади себя.

Автобус будет очищать воздух на своем маршруте до высоты 10 метров.-0-