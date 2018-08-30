В Брянске на сталелитейном заводе обрушилась печь: пострадали 5 человек

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брянске при обрушении стены литейной печи на заводе "Бежицкая сталь" пострадали пять человек, сообщает РИА "Новости".

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и уточняется состояние пострадавших. Инцидент не повлиял на технологический процесс предприятия.

Бежицкий сталелитейный завод - один из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России.-0-