В Брянске на сталелитейном заводе обрушилась печь: пострадали 5 человек

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брянске при обрушении стены литейной печи на заводе "Бежицкая сталь" пострадали пять человек, сообщает РИА "Новости".
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и уточняется состояние пострадавших. Инцидент не повлиял на технологический процесс предприятия.
Бежицкий сталелитейный завод - один из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России.-0-
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