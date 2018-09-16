В Брюсселе неизвестные открыли стрельбу по прохожим

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Брюсселя 16 сентября неизвестные открыли огонь по прохожим. Пострадали два человека. Об этом сообщает газета La Stampa.
Инцидент произошел примерно в 9:40 утра. Группа из 5-6 человек открыла огонь по случайным прохожим на улице, а потом стрелявшие сели в автомобиль и скрылись. Полиция в настоящее время ведет поиск злоумышленников.
Пострадавших госпитализировали. Один из них получил огнестрельное ранение в ногу, второй - травму от обломков.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|2.15 BYN