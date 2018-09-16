В Брюсселе неизвестные открыли стрельбу по прохожим

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Брюсселя 16 сентября неизвестные открыли огонь по прохожим. Пострадали два человека. Об этом сообщает газета La Stampa.

Инцидент произошел примерно в 9:40 утра. Группа из 5-6 человек открыла огонь по случайным прохожим на улице, а потом стрелявшие сели в автомобиль и скрылись. Полиция в настоящее время ведет поиск злоумышленников.

Пострадавших госпитализировали. Один из них получил огнестрельное ранение в ногу, второй - травму от обломков.-0-