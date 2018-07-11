В Брюсселе открывается саммит НАТО

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе 11 июля открывается двухдневный саммит НАТО, сообщают информагентства.

Планируется, что саммит посетят 29 лидеров стран - участниц альянса и 55 официальных делегаций. Саммит посетит также президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома отправился 10 июля в большое европейское турне, кульминацией которого станет встреча 16 июля в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.

В начале саммита с приветственной речью выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Главным событием саммита, как ожидается, станет обсуждение союзниками объема расходов на оборону и их распределение. Также запланировано, что члены альянса примут новые решения, направленные на повышение военной мобильности и на укрепление безопасности в Европе. На саммите может быть утверждена инициатива по обеспечению готовности сил "4 по 30", которая предусматривает формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней. Кроме того, среди тем - увеличение роли НАТО в борьбе с терроризмом.

Будут обсуждаться и вопросы модернизации сил и средств гражданской обороны, укрепления кибербезопасности, в том числе посредством создания нового Центра киберопераций.

Отдельным пунктом станет заседание Североатлантического совета НАТО вместе с приглашенными на него Украиной и Грузией. На саммите также планируется подтвердить политику "открытых дверей" и обсудить вопрос приглашения Македонии в НАТО.

Безопасность мероприятия будут обеспечивать 2500 бельгийских полицейских и примерно 1000 военнослужащих. При перемещении высокопоставленных лиц в центре Брюсселя перекроют улицы и дорожные тоннели.-0-