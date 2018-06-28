В Брюсселе стартует двухдневный саммит EC

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе сегодня стартует двухдневный саммит глав государств и правительств стран EC. Как сообщает Deutsche Welle, нынешняя встреча может стать последней возможностью для канцлера Германии Ангелы Меркель достичь на уровне ЕС международного решения проблемы беженцев. Если договоренность по беженцам не будет достигнута, то министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер намерен урегулировать ситуацию национальными мерами.

Речь идет о беженцах без документов или уже зарегистрированных в одной из других стран ЕС, в частности в Италии, но продолжающих движение на север, надеясь получить убежище и осесть в Германии. Хорст Зеехофер твердо намерен уже со следующей недели закрыть для таких мигрантов южную границу ФРГ, если в ближайшие дни в рамках ЕС не будут приняты меры, имеющие аналогичный немедленный эффект. Глава немецкого МВД ссылается на формально остающийся в силе, но фактически замороженный Дублинский регламент. Согласно регламенту, беженцы обязаны просить убежище и дожидаться рассмотрения своего ходатайства в той стране, в которой они впервые оказались на территории ЕС. Попасть с юга в Германию можно только транзитом через какое-либо другое государство ЕС.

Ангела Меркель согласна, что рассматривать заявления беженцев должны власти Италии (или Греции, Франции, Испании, Болгарии, Мальты), но прежде чем вернуть их туда, нужно провести предусмотренную регламентом проверку и получить согласие властей первой (транзитной) страны на реадмиссию мигранта.

Противостояние Меркель и Зеехофера грозит развалом правящей коалиции в Германии. Еврокомиссия поддерживает позицию Ангелы Меркель. В Брюсселе понимают сложность ситуации и необходимость ее менять. Но Дублинский регламент формально остается в силе, поэтому принятие мер, на которых настаивает Хорст Зеехофер, стало бы нарушением законодательства ЕС.

У Еврокомиссии есть свой план, реализация которого поможет взять под контроль, упорядочить и радикально сократить приток нелегальных иммигрантов в страны ЕС еще до реформы Дублинского регламента, на что уйдет очень много времени. План содержит две модели, которые могут применяться и в комбинации. Первая предусматривает эвакуацию беженцев, спасенных в нейтральных водах Средиземного моря, в лагеря, которые при содействии ООН уже есть или создаются на территории североафриканских государств - в Египте, Алжире, Тунисе, Марокко и Ливии. В этих лагерях чиновники Еврокомиссии проводили бы отбор беженцев, имеющих основания просить убежище в ЕС, а экономическим мигрантам помогали бы вернуться на родину.

Еще одна инициатива - создать в нескольких портах средиземноморских стран ЕС так называемые причалы беженцев. Изначально эта идея была предложена Италией, до берегов которой беженцам ближе всего. Свое нежелание принимать их Рим наглядно продемонстрировал, запретив заход в итальянские порты кораблей с мигрантами на борту. Еврокомиссии фактически не оставалось иного выхода, как уступить Италии и предоставить мореходному ведомству в Риме право перенаправлять суда с беженцами в порты других стран. В "причалах беженцев" мигрантам пришлось бы дожидаться итогов рассмотрения их ходатайств об убежище. Смысл такие припортовые лагеря имеют только в том случае, если их обитатели будут находиться взаперти. Но дипломаты Еврокомиссии не хотят рассуждать на эту тему, отмечая, что о деталях еще предстоит договориться.

В дальнейшем Еврокомиссия планирует реформировать всю систему предоставления убежища в странах ЕС. С пятью из семи ее предложений на этот счет в принципе согласны все партнеры. Это, в частности, стандартизация критериев предоставления убежища и социальных норм для беженцев, создание полноценного иммиграционного агентства ЕС, модернизация дактилоскопической картотеки. Спорными остаются пока квоты на расселение мигрантов по странам ЕС и правовые возможности обжаловать отказ в предоставлении убежища.

Как сообщает Euronews, в ходе Евросаммита может быть принято решение об ужесточении контроля внешних границ сообщества. Кроме того, число сотрудников пограничного агентства "Фронтекс" (Frontex) будет увеличено с 1,3 тыс. до 10 тыс., средства на это ЕС уже отложил из нового бюджета. Будут обсуждаться также "Брексит" и разгоревшаяся в последнее время "торговая война".-0-