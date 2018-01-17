В Чехии из-за непогоды столкнулись четыре десятка автомобилей

Более 40 автомобилей столкнулись в Чешской Республике на 99-ом километре в обоих направлениях скоростной автотрассы Прага-Братислава. Причиной массового ДТП стал сильный снегопад и несоблюдение водителями скоростного режима при плохой видимости.
В результате инцидента пострадали как минимум 10 человек. Все они отделались легкими травмами, не опасными для жизни.
Среди попавших в ДТП автомашин много грузовиков. Для их эвакуации применили тяжелую технику.
В других регионах республики произошли примерно 100 ДТП.
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