В Чехии из-за непогоды столкнулись четыре десятка автомобилей

Более 40 автомобилей столкнулись в Чешской Республике на 99-ом километре в обоих направлениях скоростной автотрассы Прага-Братислава. Причиной массового ДТП стал сильный снегопад и несоблюдение водителями скоростного режима при плохой видимости.

В результате инцидента пострадали как минимум 10 человек. Все они отделались легкими травмами, не опасными для жизни.

Среди попавших в ДТП автомашин много грузовиков. Для их эвакуации применили тяжелую технику.

В других регионах республики произошли примерно 100 ДТП.