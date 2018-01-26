В Чехии начинается второй тур выборов

В Чехии начинается решающий тур президентских выборов. В пятницу и субботу избиратели должны отдать голоса за одного из двух вышедших во второй тур выборов кандидатов - действующего президента Милоша Земана или экс-главу национальной Академии наук Иржи Драгоша.

Итоги объявят к концу второго дня выборов. В голосовании потенциально могут принять участие до 8,5 млн человек.

Напомним, первый тур президентских выборов прошел 12 и 13 января. За кресло главы государства боролись девять кандидатов. Никто из них не набрал 50% голосов, необходимые для победы в первом туре.

Милош Земан в первом туре набрал 38,56% голосов. Иржи Драгош получил поддержку 26,60% избирателей. В голосовании приняли участие 61,92% избирателей.