28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии от гриппа за три недели умерли 50 человек, сообщают информагентства.
Эту статистику приводит Государственный медицинский институт по результатам эпидемии. Основное число умерших - пожилые люди в возрасте старше 60 лет. Они тяжелее переносят заболевание гриппом, поскольку обычно он накладывается на другие болезни.
В тяжелом состоянии и с осложнениями после гриппа в больницах находились в это время почти 200 человек. Медики прогнозирует продолжение эпидемии еще в течение нескольких недель, однако пик ее уже пройден.
В прошлом году эпидемия гриппа в Чехии длилась около двух месяцев, жертвами болезни тогда стали 114 человек.-0-
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