В Чехии произошел взрыв на химическом комбинате, 6 погибших

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории крупного химического комбината в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу произошел взрыв, погибли как минимум 6 человек, сообщает Чешское радио.

На месте происшествия работают пожарные и медики. Несколько человек тяжело ранены. Причины взрыва пока неизвестны.

В связи с произошедшим ограничено движение на трассе Кралупи-над-Влтавоу-Велтрусы.-0-