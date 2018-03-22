В Чехии произошел взрыв на химическом комбинате, 6 погибших

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории крупного химического комбината в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу произошел взрыв, погибли как минимум 6 человек, сообщает Чешское радио.
На месте происшествия работают пожарные и медики. Несколько человек тяжело ранены. Причины взрыва пока неизвестны.
В связи с произошедшим ограничено движение на трассе Кралупи-над-Влтавоу-Велтрусы.-0-
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