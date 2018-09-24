В Чехии шквалистый ветер оставил без света десятки тысяч домов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливни и шквалистый ветер обрушились на Чехию, десятки тысяч домов остались без света, сообщает чешское "Радио Прага".
Наибольший ущерб непогода нанесла регионам Южная Богемия и Моравия. Сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов. Некоторые участки железнодорожных путей и автомобильных дорог остаются закрытыми для движения.-0-
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