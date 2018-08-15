В Чехии в борьбе с короедом задействовали бельгийских овчарок

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии в борьбу с жуком-короедом, который представляет большую опасность для хвойных пород, включились неожиданные помощники - бельгийские овчарки, сообщает "Радио Прага".

Специалисты отмечают, что бельгийские овчарки обладают сильно развитым обонянием. Кроме того, они выносливые и быстрые, что во время работы в лесу является большим преимуществом.

Первое полевое исследование на предмет использования собак в борьбе с короедом, которое прошло в Центрально-Чешском крае, показало, что бельгийские овчарки способны определить наличие жука на расстоянии 100 м.

"Собаки сумели отыскать более 60% деревьев, зараженных короедом. Причем лесники, которые прошли специальный курс по выявлению жука, были успешны лишь в 40% случаев. Собаки показали лучший результат, также учитывая временной фактор. Проверка указанной территории заняла у четвероногих специалистов лишь половину времени, необходимого на выполнение аналогичной задачи людьми", - рассказал Роман Модлингер из лесного факультета пражского Сельскохозяйственного университета.

Среди других мер, используемых для борьбы с жуком-короедом, наиболее эффективными являются установление феромоновых ловушек, а также ошкуривание стволов и своевременная уборка из леса больных деревьев.

Столь мощному распространению жука-короеда в Чехии в последние годы способствует большое количество преимущественно еловых лесов, а также жаркая и сухая погода.

Как сообщалось, на территории Беларуси, особенно в южных регионах, наблюдается патологическое явление - массовое усыхание сосновых насаждений, которое получило название "короедное усыхание сосны". Экстремальные погодные условия последних лет (уменьшение количества осадков, понижение грунтовых вод, длительные засушливые периоды, ураганные ветра) привели к вспышкам массового размножения стволовых вредителей - вершинного и шестизубчатого короедов. Последствия массового нашествия вредителя начали ощущать и страны-соседи - Польша, Украина, Россия - и более далекие от Беларуси государства, например США.-0-