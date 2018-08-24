В Чили более 130 человек отравились неизвестными частицами в воздухе

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Чили более 130 человек обратились за медицинской помощью из-за отравления неизвестными частицами в воздухе, сообщает чилийская радиостанция Radio Bio Bio.

Облако, содержащее опасные для здоровья частицы, распространилось над коммунами Кинтеро и Пучункави. Местные власти объявили желтый уровень опасности. В обеих коммунах приостановлены занятия в школах. В ближайшее время людям планируют раздать маски и другие предметы, необходимые для защиты здоровья.

По данным чилийской газеты La Tercera, большинство пострадавших жалуются на головокружение, тошноту и рвоту. Около 90 из них - несовершеннолетние.

Эксперты взяли для исследования образцы частиц, которые вызвали отравление. Пока неизвестно, что является их источником.-0-