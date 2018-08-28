В Чили число пострадавших из-за ядовитого облака возросло до 300 человек

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Чили число отравившихся неизвестными частицами в воздухе возросло до 300 человек, сообщает чилийская радиостанция Radio Bio Bio.

Ранее сообщалось, что облако, содержащее опасные для здоровья частицы, распространилось над чилийскими коммунами Кинтеро и Пучункави. Изначально за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 130 пострадавших, в том числе 90 несовершеннолетних.

В Министерстве окружающей среды Чили сообщили, что в связи с инцидентом проводится расследование. По предварительным данным, источником загрязнения воздуха стала Национальная нефтяная компания, работающая в регионе.

В коммунах Кинтеро и Пучункави по-прежнему сохраняется желтый уровень опасности. Он будет снят после того, как приборы покажут нормальные показатели на протяжении 48 часов.

Между тем около тысячи человек - жители Кинтеро и Пучункави - вышли на демонстрацию, потребовав от властей не допускать новых случаев химических выбросов в атмосферу.-0-