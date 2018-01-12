В Чили повредили несколько храмов перед визитом папы римского

Неизвестные, вооруженные самодельными бомбами, атаковали несколько католических храмов в Чили. По сообщениям информагентств, это сделано умышленно накануне визита в страну папы римского.

Противники визита понтифика напали на три храма, при этом один из объектов нападения находился в столице Сантьяго.

В настоящее время ничего не известно о пострадавших, но зданиям нанесен некоторый ущерб. На месте взрывов обнаружены записки с угрозами в адрес Франциска.

Напомним, визит понтифика запланирован на 15-21 января нынешнего года. Во время шестого визита Франциск намерен посетить Чили и Перу.