В Чили при пожаре в доме престарелых погибли 10 человек

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чили 10 человек погибли в результате пожара, случившегося в доме престарелых. Трагедия произошла в местечке Чигуаянте, расположенном к югу от чилийской столицы Сантьяго, сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы пожарной охраны.

Пожар вспыхнул в приюте "Каса-де-Репосо-Санта-Марта", где проживали 13 женщин преклонного возраста. Трое из них успели вовремя выбраться из горящего здания, при этом одна женщина получила серьезные ожоги и была госпитализирована. Остальные 10 погибли на месте.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины происшествия устанавливаются.-0-