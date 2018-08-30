В числе погибших в результате падения военного вертолета в Эфиопии есть дети

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцать военнослужащих и трое детей стали жертвами крушения военного вертолета, которое произошло в Эфиопии 30 августа. Такую информацию сообщает государственная ассоциация Fana Broadcasting Corporation. Вертолет якобы принадлежал Министерству обороны страны.
По данным издания Associated Press, трагедия произошла в регионе Оромии.-0-
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