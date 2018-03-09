9 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Дагестане лавина нарушила сообщение с 51 населенным пунктом, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"В Тляратинском районе произошел сход лавины объемом 2 тыс. куб.м на дорогу Укал-Уилда в 6 км от селения Тлярат. Нарушено сообщение с 51 населенным пунктом с населением более 15 тыс. человек. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В лечебных учреждениях в данных населенных пунктах нет тяжелобольных пациентов, есть запас медикаментов и продовольствия на 14 суток.

Из-за угрозы повторного схода лавины работы по расчистке автодороги перенесены на 10 марта.-0-