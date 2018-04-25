В Далласе в результате стрельбы пострадали три человека

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Далласе (штат Техас) трое человек ранены при стрельбе, сообщают информагентства.

Двое из пострадавших - офицеры полиции Далласа. Они тяжело ранены, о состоянии гражданина, попавшего под пули, пока не сообщается.

Подозреваемый в ранении полицейских опознан и объявлен в розыск. Это 29-летний Армандо Луис Хуарес, он скрылся с места происшествия на автофургоне.

Инцидент произошел около магазина стройматериалов, где полицейские вели поиск подозреваемого в краже.-0-