В Далласе в результате стрельбы пострадали три человека

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Далласе (штат Техас) трое человек ранены при стрельбе, сообщают информагентства.
Двое из пострадавших - офицеры полиции Далласа. Они тяжело ранены, о состоянии гражданина, попавшего под пули, пока не сообщается.
Подозреваемый в ранении полицейских опознан и объявлен в розыск. Это 29-летний Армандо Луис Хуарес, он скрылся с места происшествия на автофургоне.
Инцидент произошел около магазина стройматериалов, где полицейские вели поиск подозреваемого в краже.-0-
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