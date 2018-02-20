В Дании мужчина напал с топором на людей, ограбил банк и угнал автомобиль

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании полиция задержала мужчину, который напал с топором на молодую пару, а затем ограбил банк и угнал автомобиль, сообщает ТАСС,
По данным полиции, мужчина осуществил нападение на пару еще 17 февраля в пригороде Копенгагена. Молодой человек и девушка 19 лет получили травмы, их жизни вне опасности. Сам злоумышленник скрылся.
Позже, 19 февраля, мужчина ограбил банковское отделение в коммуне Рингстед, а затем угнал автомобиль.
Полицейская операция по поиску преступника длилась двое суток. Мужчину задержали в одном из отелей Копенгагена. Им оказался 29-летний Мохамед Абделькадер Салим ат-Тамими. По предварительным данным, он является выходцем из семьи иммигрантов из Ирака. Две недели назад он вышел из тюрьмы, где провел последние 3 года, получив тюремный срок за несколько вооруженных ограблений.-0-
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