В Дании во время неудачного сноса башни было повреждено соседнее здание

В датском городе Вордингборг во время неудачного сноса старой башни было повреждено соседнее здание библиотеки. Соответствующее видео появилось на сервисе YouTube.

Инцидент произошел в пятницу, 6 апреля, в местном порту. Специалисты взорвали старое здание, однако оно начало падать в сторону и рухнуло на библиотеку.

Сообщается, что в результате произошедшего никто из граждан и работников не пострадал.