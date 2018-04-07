В Дании во время неудачного сноса башни было повреждено соседнее здание

В датском городе Вордингборг во время неудачного сноса старой башни было повреждено соседнее здание библиотеки. Соответствующее видео появилось на сервисе YouTube.
Инцидент произошел в пятницу, 6 апреля, в местном порту. Специалисты взорвали старое здание, однако оно начало падать в сторону и рухнуло на библиотеку.
Сообщается, что в результате произошедшего никто из граждан и работников не пострадал.
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