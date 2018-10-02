В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен траур

2 октября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В день похорон всемирно известного французского шансонье армянского происхождения, Национального героя Армении Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

Жители и гости армянской столицы 1 октября несли цветы и свечи к звезде известного шансонье на площади его имени в центре Еревана, чтобы воздать дань уважения памяти великого армянина. В церемонии зажжения свечей принял участие Никол Пашинян.

Соболезнования семье Азнавура выразил президент Армении Армен Саркисян, а также другие известные политики и деятели искусства, такие как Дмитрий Медведев, Франсуа Олланд, Жан-Клод Юнкер, Владимир Познер, Селин Дион, Хулио Иглесиас, Серж Танкян, Андреа Бочелли.

Всемирно известный французский шансонье, композитор, писатель, киноактер Шарль Азнавур ушел из жизни 1 октября в возрасте 94 лет.-0-