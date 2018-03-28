В Домодедово на рейсе Москва - Новосибирск произошло задымление в салоне

Самолет, следовавший из Москвы в Новосибирск, не вылетел из аэропорта в связи с задымлением в салоне, сообщает ТАСС.

Незадолго перед вылетом произошло раскрытие надувных аварийных трапов самолета. К месту происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы, а для пассажиров подали автобус. По предварительной информации, о задымлении в салоне сообщили члены экипажа, когда самолет совершал разгон перед взлетом. На борту находились 7 членов экипажа и 129 пассажиров. В результате данного инцидента никто не пострадал.

Причину задымления еще предстоит установить. По предварительным данным, это могло произойти из-за попадания aнтиобледенительной жидкости в систему кондиционирования.

В связи с произошедшим была закрыта взлетная полоса, но вскоре продолжила работу в штатном режиме. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами, также согласно инструкциям действовали и члены экипажа.