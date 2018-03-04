В Домодедово столкнулись два автобуса, один опрокинулся

На тридцать пятом километре трассы М-4 произошло столкновение двух междугородних автобусов. Это произошло в районе подмосковного Домодедово, передают информагентства.
Один из автобусов выполнял рейс Москва-Киров, а другой - из Москвы в Волгоград. В результате ДТП серьезно пострадали два человека.
Одно из транспортных средств опрокинулось, а второе - влетело в отбойник.
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