В Домодедово столкнулись два автобуса, один опрокинулся

На тридцать пятом километре трассы М-4 произошло столкновение двух междугородних автобусов. Это произошло в районе подмосковного Домодедово, передают информагентства.

Один из автобусов выполнял рейс Москва-Киров, а другой - из Москвы в Волгоград. В результате ДТП серьезно пострадали два человека.

Одно из транспортных средств опрокинулось, а второе - влетело в отбойник.