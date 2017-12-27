27 декабря, Майорск /БЕЛТА - ТАСС/. В Донбассе состоялся крупнейший с начала конфликта обмен пленными. Он проводился возле контрольно-пропускного пункта "Майорск" в районе Горловки.

Как сообщил представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Виктор Медведчук, Киев передал 237 пленных. "Из 306 человек Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены", - сказал он. В частности, по словам Медведчука, "40 человек были освобождены, 29 отказались от обмена".

Уполномоченный представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила об окончании обмена пленными. Она сообщила, что 74 человека, которых разыскивал Киев, были переданы украинской стороне. "Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился", - написала она в Facebook.

Обмену предшествовала процедура уточнения списков. Представители сторон подчеркивали, что на данном этапе освобождение пленных не будет завершено полностью. По словам Виктора Медведчука, в 2018 году должен состояться второй этап обмена, в ходе которого предстоит освободить тех, кто еще остается в плену. -0-