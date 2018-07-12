В ДТП на севере Египта погибли 10 человек, 25 пострадали

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек погибли в результате аварии на севере Египта. Травмы различной степени тяжести получили 25 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Согласно сведениям, предоставленным министерством внутренних дел Египта, причиной дорожно-транспортного происшествия стало столкновение пассажирского автобуса с внедорожником. Авария случилась на международной трассе между городами Александрия и Матрух, пролегающей вдоль побережья Средиземного моря.

Сообщается, что все пострадавшие - граждане Египта. В настоящее время они госпитализированы.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Ежегодно в Египте дорожные аварии уносят жизни 7-8 тыс. человек. Основными причинами ДТП являются недобросовестность водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, плохой технический уровень автопарка и неудовлетворительное состояние большинства провинциальных трасс.-0-