В ДТП на востоке Германии пострадали 17 детей

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате дорожной аварии, случившейся на востоке Германии, травмированы 17 детей и один взрослый. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местной полиции.

По имеющимся сведениям, ДТП произошло утром вблизи города Вегелебен. Виновником аварии стал водитель грузовика, врезавшегося в школьный автобус. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.-0-