В ДТП на востоке Германии пострадали 17 детей

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате дорожной аварии, случившейся на востоке Германии, травмированы 17 детей и один взрослый. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местной полиции.
По имеющимся сведениям, ДТП произошло утром вблизи города Вегелебен. Виновником аварии стал водитель грузовика, врезавшегося в школьный автобус. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.
Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии пока нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4336 BYN
|2.43 BYN
|2.437 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.102 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.0823 BYN
|3.075 BYN
|3.085 BYN