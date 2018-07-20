В ДТП под украинским Житомиром погибли 10 человек

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика в Житомирской области Украины погибли 10 человек, еще 10 травмированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Авария произошла вблизи села Глибочицы. Микроавтобус следовал из Киева в Ровно.

"По состоянию на 11:30 известно, что в ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

На месте аварии находятся сотрудники следственно-оперативной группы Национальной полиции Украины, спасатели и медики. Обстоятельства происшествия еще не установлены.

Это уже вторая крупная авария в Украине за сегодня. Ранее сообщалось, что 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса белорусский микроавтобус Одесса-Гомель столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 человек попали в больницу. Следователи установили, что все погибшие и пострадавшие в ДТП - белорусы.-0-