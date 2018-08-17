В ДТП погиб личный врач Елизаветы II

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II 67-летний Питер Фишер погиб в Лондоне в результате ДТП. Он ехал на велосипеде и в центре города столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Reuters.

Велосипедист от столкновения скончался на месте. Королева была проинформирована о происшествии.

Газета London Evening Standard информирует, что Питер Фишер был экспертом в области гомеопатии и работал врачом-гомеопатом королевы на протяжении 15 лет.-0-