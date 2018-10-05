В ДТП с автобусом и маршруткой в Тверской области погибли 13 человек - МЧС РФ

5 октября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Пассажирский автобус и маршрутное такси столкнулись в Калининском районе Тверской области. В МЧС сообщили о 13 погибших в результате аварии. Еще четыре человека получили травмы.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что в аварии погибли 11 человек и трое пострадали.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Тверской области сообщили ТАСС, что ДТП произошло в районе деревни Некрасово Калининского района Тверской области, где столкнулись автобус ЛИАЗ и маршрутное такси Ford.
Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС, Ford был рейсовый и ехал из Ржева в Старицу.-0-
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