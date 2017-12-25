В ДТП с автобусом у метро в Москве погибли пять человек

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате аварии с автобусом у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы погибли пять человек, четверо пострадавших находятся в больницах, сообщают информагентства.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. Для проведения санитарно-авиационной эвакуации были привлечены вертолеты Московского авиационного центра, кареты Московского центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшим оказывается экстренная психологическая помощь. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены свыше 90 человек и 35 единиц техники.

Спасатели готовятся вытаскивать автобус из подземного перехода. К лестничному маршу подъезжает специальная техника, оборудованная тросом.

Водитель автобуса задержан. Он работает в Мострансавто с 2000 года, имеет российское гражданство. Автобус принадлежал транспортной компании из подмосковного Одинцова. Полиция предварительно назвала две версии ДТП: водитель не справился с управлением или транспортное средство было неисправно. Версия теракта не рассматривается.

На место аварии приехал мэр Москвы Сергей Собянин, который поручил провести проверку всего автобусного парка.

Как сообщалось, заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек, съехал в подземный переход и остановился на лестнице. Сегодня в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость.-0-