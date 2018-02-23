В ДТП с автобусом в Кемеровской области погибли шесть человек

Автобус, следовавший из Красноярского края в курорт Шерегеш, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе "Сибирь". В результате ДТП погибли шесть человек.
Среди погибших четыре женщины и двое мужчин. Один из пострадавших скончался уже в больнице. По имеющейся информации заднюю часть автобуса занесло и он выскочил на встречную полосу, где в него и врезался грузовик.
Пострадавших доставили в больницу, их не менее 10. Автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю и осуществлял перевозку 50 пассажиров, а грузовик был из Самарской области.
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