В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали 15 детей, водитель погиб

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с автобусом в Пушкинском районе Подмосковья пострадали 15 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Произошло лобовое столкновение перевозившего детей экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, пострадали 15 детей, они обратились за медпомощью.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что столкновение произошло с автомобилем ВАЗ-2109 на 61-м км трассы А107 вблизи населенного пункта Царево.
Согласно предварительной информации, в автобусе было 54 человека, в том числе 40 детей. Автобус возвращался в город Клин с экскурсии в Ногинск.-0-
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