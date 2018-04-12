В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали 15 детей, водитель погиб

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с автобусом в Пушкинском районе Подмосковья пострадали 15 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Произошло лобовое столкновение перевозившего детей экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, пострадали 15 детей, они обратились за медпомощью.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что столкновение произошло с автомобилем ВАЗ-2109 на 61-м км трассы А107 вблизи населенного пункта Царево.

Согласно предварительной информации, в автобусе было 54 человека, в том числе 40 детей. Автобус возвращался в город Клин с экскурсии в Ногинск.-0-