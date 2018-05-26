В ДТП с автобусом в Уганде погибли 48 человек

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Уганде увеличилось до 48, сообщают информационные агентства со ссылкой на отделение Международного комитета Красного Креста.

Авария произошла в районе Кирьяндонго в ночь с пятницы на субботу. Автобус, направлявшийся из города Лира в столицу Уганды Кампалу, столкнулся с трактором, который двигался по встречной полосе с выключенными фарами, а затем врезался в грузовик с прицепом.

Ранее озвучивалась информация о 20 жертвах. По последним данным, число погибших составляет 48 человек, среди них 16 детей.-0-