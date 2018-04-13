В ДТП в Болгарии погибли шесть человек, 22 пострадали - уточненные данные

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно уточненной информации, в ДТП на болгарской атотрассе "Фракия" погибли шесть человек, 22 пострадали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление представителя МВД страны.

Инцидент произошел на 27 км трассы "Фракия", соединяющей болгарские города Бургас и София. По имеющимся сведениям, автобус столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших в больницы Софии.

В настоящий момент на месте аварии продолжаются процессуально-следственные мероприятия. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.-0-