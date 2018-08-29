В ДТП в Турции пострадали 11 российских туристов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дорожно-транспортном происшествии в Анталье на юге Турции пострадали 11 российских туристов, сообщает ТАСС.
Известно, что в автобусе ехали из Белека в аэропорт 25 граждан Российской Федерации. На одной из дорог в него въехал грузовой автомобиль. В результате ДТП автобус упал в водный канал.
Все участники ДТП живы, им оказана медицинская помощь.-0-
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