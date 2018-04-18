В ДТП в Украине погибли 9 человек, 21 пострадал

18 апреля, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. В украинском городе Кривой Рог 17 апреля произошло ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате ДТП 9 человек погибли и 21 пострадал.
В больнице находятся 15 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.
Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту ДТП. Правоохранители вручили письменное сообщение о подозрении в совершении преступления водителю легкового автомобиля. На данный момент он находится под конвоем в одной из больниц города. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Днепропетровской области.
18 апреля в городе объявлено днем траура по погибшим в этом ДТП.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5041 BYN
|2.497 BYN
|2.508 BYN
|USD
|2.0256 BYN
|2.021 BYN
|2.027 BYN
|RUB
|3.2925 BYN
|3.271 BYN
|3.29 BYN