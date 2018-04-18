В ДТП в Украине погибли 9 человек, 21 пострадал

18 апреля, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. В украинском городе Кривой Рог 17 апреля произошло ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате ДТП 9 человек погибли и 21 пострадал.

В больнице находятся 15 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту ДТП. Правоохранители вручили письменное сообщение о подозрении в совершении преступления водителю легкового автомобиля. На данный момент он находится под конвоем в одной из больниц города. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

18 апреля в городе объявлено днем траура по погибшим в этом ДТП.-0-