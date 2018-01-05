В Дубае открылся зоологический парк Dubai Safari на солнечной энергии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале декабря в Дубае открылся зоологический парк Dubai Safari. Первое время вход в парк был бесплатным для посетителей.

Как сообщают информагентства, парк работает на солнечной энергии и является экологически чистым. В Dubai Safari проживает свыше 2500 животных, они находятся в огромных вольерах, имитирующих природную среду обитания. Территория парка - 119 гектаров.

A post shared by WhatsOnDubai (@whatsondubai) on Dec 12, 2017 at 6:51am PST

Dubai Safari состоит из нескольких тематических зон (деревень), которые воспроизводят ландшафт разных уголков Земли: арабских гор, пустынь и пастбищ, африканских саванн и джунглей. По парку можно совершить прогулку на специальном транспорте.

Отдельные развлечения созданы для детей. По информации сайта правительства Дубая, для юных посетителей парка возведена ферма, где они смогут подоить коз и коров, собрать снесенные курами яйца, покататься на пони или просто погладить животных.

В первые два дня работы парк принял 14 000 посетителей (4 000 в первый день и 10 000 во второй день). Максимум гостей в день составляет 10 000 человек.-0-