В Дубае открылся зоологический парк Dubai Safari на солнечной энергии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале декабря в Дубае открылся зоологический парк Dubai Safari. Первое время вход в парк был бесплатным для посетителей.
Как сообщают информагентства, парк работает на солнечной энергии и является экологически чистым. В Dubai Safari проживает свыше 2500 животных, они находятся в огромных вольерах, имитирующих природную среду обитания. Территория парка - 119 гектаров.
Dubai Safari состоит из нескольких тематических зон (деревень), которые воспроизводят ландшафт разных уголков Земли: арабских гор, пустынь и пастбищ, африканских саванн и джунглей. По парку можно совершить прогулку на специальном транспорте.
Отдельные развлечения созданы для детей. По информации сайта правительства Дубая, для юных посетителей парка возведена ферма, где они смогут подоить коз и коров, собрать снесенные курами яйца, покататься на пони или просто погладить животных.
В первые два дня работы парк принял 14 000 посетителей (4 000 в первый день и 10 000 во второй день). Максимум гостей в день составляет 10 000 человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.988 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN