В Джакарте частично обрушилось здание фондовой биржи

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работников фондовой биржи в столице Индонезии эвакуируют сегодня из-за частичного обрушения здания, сообщает Блумберг.
Отмечается, что несколько человек пострадали. По информации представителя фондовой биржи, данных о взрыве не было.
Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что на втором этаже здания биржи провалился пол. Травмы получили как минимум десять человек. Сотрудники полиции оцепили место ЧП.-0-
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