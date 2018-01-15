В Джакарте частично обрушилось здание фондовой биржи

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работников фондовой биржи в столице Индонезии эвакуируют сегодня из-за частичного обрушения здания, сообщает Блумберг.

Отмечается, что несколько человек пострадали. По информации представителя фондовой биржи, данных о взрыве не было.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что на втором этаже здания биржи провалился пол. Травмы получили как минимум десять человек. Сотрудники полиции оцепили место ЧП.-0-