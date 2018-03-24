В египетской Александрии прогремел взрыв, один человек погиб

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и двое получили ранения при взрыве, прогремевшем сегодня во втором по величине городе Египта Александрии, сообщают информагентства.
На востоке Александрии около улицы Аль-Муаскар ар-Руманий в районе Рушди взорвалась заминированная машина.
По данным МВД Египта, взрыв прогремел в момент, когда рядом проезжал кортеж главы управления безопасности. Вместе с ним в автомобиле находился и его заместитель. Источником взрыва было самодельное взрывное устройство, заложенное под одной из припаркованных на обочине машин. Квартал оцеплен силами безопасности, проводятся оперативные следственные мероприятия.
В посольстве Беларуси в Египте сообщили, что среди пострадавших граждан Беларуси нет.-0-
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