В Египте 22 туриста пострадали в результате ДТП

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аварии, случившейся на юге Египта, пострадали 22 иностранных туриста, сообщает ТАСС.

По имеющимся сведениям, ДТП произошло вблизи курортного города Марса-Алям. Туристический автобус, следовавший на экскурсию в город Эдфу, перевернулся на трассе. Причины случившегося выясняются.

В настоящее время устанавливается, туристы из какой страны оказались в числе пострадавших. По одним данным, в автобусе находились граждане Польши, по другим - Болгарии.-0-