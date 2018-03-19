В Египте 22 туриста пострадали в результате ДТП

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аварии, случившейся на юге Египта, пострадали 22 иностранных туриста, сообщает ТАСС.
По имеющимся сведениям, ДТП произошло вблизи курортного города Марса-Алям. Туристический автобус, следовавший на экскурсию в город Эдфу, перевернулся на трассе. Причины случившегося выясняются.
В настоящее время устанавливается, туристы из какой страны оказались в числе пострадавших. По одним данным, в автобусе находились граждане Польши, по другим - Болгарии.-0-
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