В Египте грузовик врезался в кафе, 12 человек погибли

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетской провинции Эль-Минья грузовик въехал в здание, на первом этаже которого расположено кафе. В результате погибли 12 человек, 28 ранены, сообщает ТАСС.

Согласно данным Управления дорожной полиции провинции, грузовик с цементом врезался в двухэтажное здание, на нижнем этаже которого находились кофейня и небольшой ресторан. По версии следствия, авария произошла по вине водителя, который не справился с управлением.

Пострадавшие находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция занимается расследованием происшествия.

Ежегодно аварии на трассах Египта уносят жизни 7-8 тыс. человек. Несмотря на вводимые властями меры по наведению порядка на дорогах и штрафные санкции, исправить ситуацию кардинальным образом пока не удается. Основными причинами ДТП являются недобросовестность водителей, пренебрегающих правилами дорожного движения, плохое состояние многих провинциальных автодорог, а также техническая изношенность автопарка.-0-