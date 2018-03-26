26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте начинаются трехдневные президентские выборы, сообщают информагентства.

Первый тур выборов пройдет 26-28 марта. Фаворитом президентской гонки является действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Второй кандидат в президенты - 65-летний лидер партии "Аль-Гэд" Муса Мустафа Муса - объявил о намерении баллотироваться на пост президента за день до крайнего срока.

Наблюдать за выборами будут представители 63 общественных и гуманитарных организаций. Кроме этого, более 18,5 тыс. египетских судей и 110 тыс. служащих госструктур будут мониторить их на местах.

Итоги выборов будут объявлены 2 апреля. В случае, если никому из кандидатов не удастся набрать необходимое количество голосов, второй тур состоится 24-26 апреля.-0-