В Египте найдены останки десятиметрового мансуразавра

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ливийской пустыне, в центральной части Египта, обнаружен новый вид динозавров - мансуразавр. Об этом сообщают информагентства.

Останки гигантского ящера, жившего 75 млн лет назад, были найдены археологами еще в декабре 2013 года. На протяжении четырех лет специалисты университета Эль-Мансуры занимались их изучением. В результате им удалось восстановить приблизительный облик животного, которое было названо мансуразавром в честь упомянутого университета.

Травоядный ящер из рода титанозавров весил 5,5 т. Он перемещался на четырех лапах, имел длинную шею и хвост. По мнению ученых, он обитал на территории современной Африки в Меловой период (80-60 млн лет назад), в конце которого эти животные вымерли.

Характерная особенность мансуразавра - вторичные кожные окостенения, или остеодермы, служившие для защиты. Исследователи отмечают, что скелет мансуразавра хорошо сохранился: он является одним из наиболее полных из всех обнаруженных в Африке.

По словам ученых, этот вид динозавров нетипичен для данного региона. Останки больше соответствуют завроподам (ящероногим динозаврам) Мелового периода, останки которых ранее находили в Европе и Азии. Это позволяет предположить, что животные не эволюционировали обособленно, а мигрировали по континентам, в том числе между Северной Африкой и Южной Европой.

Высока вероятность того, что мансуразавры населяли побережье древнего океана, который располагался на месте нынешней пустыни. Найденные в Египте останки помогут исследователям уточнить географию Мелового периода.-0-