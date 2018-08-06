В Египте обнаружена новая статуя Сфинкса

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетском городе Луксор обнаружена новая статуя Сфинкса, сообщают информагентства.

Статую обнаружили рабочие во время строительства дороги между Карнакским и Луксорским храмами.

Отмечается, что статуя похожа на знаменитого Сфинкса в Гизе - льва с головой человека.

Пока неизвестно, когда артефакт извлекут из земли. Ученые считают, что при подъеме из-за резких климатических изменений статуя может разрушиться.-0-