В Египте обнаружена новая статуя Сфинкса

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетском городе Луксор обнаружена новая статуя Сфинкса, сообщают информагентства.
Статую обнаружили рабочие во время строительства дороги между Карнакским и Луксорским храмами.
Отмечается, что статуя похожа на знаменитого Сфинкса в Гизе - льва с головой человека.
Пока неизвестно, когда артефакт извлекут из земли. Ученые считают, что при подъеме из-за резких климатических изменений статуя может разрушиться.-0-
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