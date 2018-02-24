В Египте перевернулся и сгорел автобус с людьми

В результате ДТП на севере Египта перевернулся и сгорел автобус, в котором ехали рабочие. В аварии погибли не менее 12 человек, еще 22 пострадали, передают информагентства.
Инцидент произошел на трассе в районе Александрии. Транспортное средство выбросило на обочину, где оно перевернулось и загорелось.
Основных причин ДТП две: лопнувшая покрышка и уход от столкновения с ехавшим на встречу автомобилем. Несмотря на оперативную помощь сотрудников гражданской обороны, часть пассажиров спасти не удалось.
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